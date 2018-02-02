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Samba zamanı

’in sınırları aşan hayran kitlesi ve başarısı lı yapımcı Marinho’yu çok etkiledi. Özçivit, ‘Kanalımda yayınlanacak dizide başrol senin’ teklifi yapan yapımcıyla görüşmek için yakında ’le Rio’ya gidecek

Samba zamanı
Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok yerinde hayran kitlesi olan Burak Özçivit, 'sambacı oluyor'! Pembe dizileriyle ünlü Brezilya'nın en büyük medya kuruluşlarından Globo'nun patronu Roberto Irineu Marinho, yeni bir dizide Özçivit'in rol almasını istedi. Asistanı aracılığıyla yakışıklı oyuncuya ulaşan lı patron, 'le Kasım 2017'de ABD'de düzenlenen Emmy Ödülleri Töreni'nde bir araya gelmek için sözleşti. Ancak Özçivit, babasının rahatsızlığı nedeniyle törene gidemedi. Yakışıklı oyuncunun rol aldığı dizinin 45. Uluslararası Emmy Ödül Töreni'ninden 'En İyi Pembe Dizi' ödülünü alması ise Brezilyalı televizyoncuyu iyice heveslendirdi.


ŞİMDİLİK OLUMLU...
Burak Özçivit'in peşini bırakmayan 'nun Türk oyuncudan olumlu yanıt aldığı konuşuluyor. Dedikodulara göre Burak Özçivit, şimdilik 13 bölüm olması planlanan Brezilya dizisinin detaylarını ve ücretini konuşmak için çok yakında eşi Fahriye Evcen'le Brezilya'ya gidecek. Özçivit, burada dünyaca ünlü yapımcıyla el sıkışırsa bir ilki başarmış olacak.


Roberto Irineu Marinho, Özçivit'in hayran kitlesinden çok etkilendi.


Halil ÇİLİNGİR
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