Samba zamanı

Burak Özçivit’in sınırları aşan hayran kitlesi ve başarısı Brezilyalı yapımcı Marinho’yu çok etkiledi. Özçivit, ‘Kanalımda yayınlanacak dizide başrol senin’ teklifi yapan yapımcıyla görüşmek için yakında Fahriye Evcen’le Rio’ya gidecek
Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok yerinde hayran kitlesi olan Burak Özçivit, 'sambacı oluyor'! Pembe dizileriyle ünlü Brezilya'nın en büyük medya kuruluşlarından Globo'nun patronuRoberto Irineu Marinho, yeni bir dizide Özçivit'in rol almasını istedi. Asistanı aracılığıyla yakışıklı oyuncuya ulaşan Brezilyalı patron, Burak Özçivit'le Kasım 2017'deABD'de düzenlenen Emmy Ödülleri Töreni'nde bir araya gelmek için sözleşti. Ancak Özçivit, babasının rahatsızlığı nedeniyle törene gidemedi. Yakışıklı oyuncunun rol aldığı dizinin 45. Uluslararası Emmy Ödül Töreni'ninden 'En İyi PembeDizi' ödülünü alması ise Brezilyalı televizyoncuyu iyice heveslendirdi.
ŞİMDİLİK OLUMLU... Burak Özçivit'in peşinibırakmayan Roberto Irineu Marinho'nun Türk oyuncudan olumlu yanıt aldığı konuşuluyor. Dedikodulara göre Burak Özçivit, şimdilik 13 bölümolması planlanan Brezilya dizisinin detaylarını veücretini konuşmak için çok yakında eşi FahriyeEvcen'le Brezilya'ya gidecek. Özçivit, burada dünyaca ünlü yapımcıyla el sıkışırsa bir ilki başarmış olacak.
Roberto Irineu Marinho, Özçivit'in hayran kitlesinden çok etkilendi.
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