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‘Sadece arkadaşız’

‘Sadece arkadaşız’
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki akşam ailesi ile birlikte Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. Saraçoğlu çıkışta kendi gibi oyuncu olan Alp Navruz'la çıkan aşk dedikoduları için "Biz sadece çok iyi arkadaşız" dedi.
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