Yaptığı şarkılarla genç neslin de yakından bildiği Barış Manço aramızdan ayrılışının 19. yılında sevenleri tarafından anıldı.
Tatlıses'ten yıllar sonra gelen Barış Manço itirafı
Etiketler: Barış Manço , ibrahim tatlıses
Yaptığı şarkılarla genç neslin de yakından bildiği Barış Manço aramızdan ayrılışının 19. yılında sevenleri tarafından anıldı.
kalan karakter 1000
ibo yu çok seviyorum
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.