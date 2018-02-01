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Tatlıses'ten yıllar sonra gelen itirafı

Tatlısesten yıllar sonra gelen Barış Manço itirafı

Yaptığı şarkılarla genç neslin de yakından bildiği aramızdan ayrılışının 19. yılında sevenleri tarafından anıldı.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 14:58
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yusuf yusuf

ibo yu çok seviyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 01.02.2018 16:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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