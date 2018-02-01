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Romantik çift

Romantik çift
Oyuncu çift Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak'ın mutlu evliliği herkesi imrendiriyor. Düvenci, önceki gün 3 yıllık eşine instagram'da ilan-ı aşk etti. Eşine "En güzel kahkaham, sıcacığım" diye hitap Düvenci'ye Şakrak'tan da "Ömürlüğüm" diye karşılık geldi.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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