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Güzel buluşma

Güzel buluşma
Hollywood yıldızı ve BM iyi niyet elçisi Angelina Jolie, Ürdün'deki mülteci kamplarını ziyaret ettikten sonra soluğu Paris'te aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile görüşen güzel yıldız, Suriye'deki çatışmalar ve mülteciler konularında First Lady ile fikir alışverişi yaptı. Bu arada bazı yabancı basın organları, Jolie'nin Fransa'daki Suriyeli mülteciler için 10 milyon dolarlık bağış yaptığı iddiasını ortaya attı...
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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