Güzel buluşma

Hollywood yıldızı ve BM iyi niyet elçisi AngelinaJolie, Ürdün'deki mültecikamplarını ziyaret ettikten sonra soluğu Paris'te aldı. Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel Macron'un eşiBrigitte Macron ile görüşen güzel yıldız, Suriye'deki çatışmalar ve mülteciler konularında First Lady ilefikir alışverişi yaptı. Bu arada bazı yabancı basın organları, Jolie'nin Fransa'daki Suriyelimülteciler için 10 milyondolarlık bağış yaptığı iddiasını ortaya attı...
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