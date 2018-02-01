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Festival zamanı

Festival zamanı
Türkiye'nin en büyük gençlik kış festivali 'Selfy Whitefest 2018'de müzik ve eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Unitravel'in ev sahipliğinde 4-8 Şubat tarihleri arasında Uludağ'da 2. periyodu gerçekleştirilecek etkinlikte Hande Yener, Hakan Altun ve Berkay zirveyi ısıtacak...
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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