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Alkışlar yengeye

Alkışlar yengeye
Sinan Akçıl'ın eski sevgilisi Rumen şarkıcı Otilia, bizden biri olup çıktı. Güzel popçu, önceki gün Türk bayraklı tişörtle poz verdi.



Şarkıcı, bu kareye "Benim ikinci evim, seni seviyorum" notu düştü.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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