Ağır espri!

Önceki akşam eski aşkı Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’le pişti olan Sinan Akçıl’ın intikamı ağır oldu. Akçıl, ‘Onu görmemek mümkün değil’ diyerek arasının açık olduğu abla Açıkgöz’ü kilolarıyla vurdu!
Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl,eski aşkı Hadise'nin ablasıHülya Açıkgöz'ü kilosuylavurdu. Sinan Akçıl'la Hadise'ninaşk yaşadığı dönemde ilişkiye onayvermeyen abla Açıkgöz, ünlü popçununyıllar sonraki birlikteliğine dahi diluzatmıştı. Akçıl'la aşk yaşayan Rumenşarkıcı Otilia'ya instagram'da"Otilia kız aklını kullan. Bendenabla tavsiyesi kız" diyen Açıkgöz,ünlü popçuyla önceki akşam ZorluAVM'de pişti oldu. Beymen'de kardeşiDerya Açıkgöz'le oturan abla Açıkgöz, yanmasasında Sinan Akçıl'ı görünce apartopar mekandan ayrıldı. Gerginliği suratınayansıyan Hülya Açıkgöz, Akçıl'la piştisinisoran muhabirlere "Burada mıydı? Onugörmedim" dedi. Açıkgöz kardeşlerle aynımekanda olduğunu gazetecilerden öğrenenAkçıl da "Ne oluyor, bunlar beni mi takipediyor? Nedir benim 'Açıkgözlü' ailesiyleaynı mekanda takılmam?" diye konuştu.
KÜÇÜK KARDEŞİ ÖVDÜ...
Yakışıklı şarkıcı, "Hülya Açıkgöz'ügörseniz tanır mısınız?" sorusuna ise eskibaldızının kilosunu ima ederek "Tanımamakmümkün mü? Mümkün değil" karşılığınıverdi. Hadise'yle ayrılmasına rağmen özelhayatına müdahale eden Hülya Açıkgöz'denintikamını alan Akçıl, "Büyüğü değilde, ufak olan çok tatlı" diyerek DeryaAçıkgöz'e övgü yağdırdı...
Akçıl'ı görür görmez mekandan ayrılan Açıkgöz, ünlü popçuyla aynı karede yer almaktan kurtulamadı.
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