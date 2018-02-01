 ;
Yol Durumu
  1. Şıkel’in kar neşesi
  2. Fettahoğlu aşka geldi

Ağır espri!

Önceki akşam eski aşkı ’nin ablası ’le pişti olan ’ın intikamı ağır oldu. Akçıl, ‘Onu görmemek mümkün değil’ diyerek arasının açık olduğu abla Açıkgöz’ü kilolarıyla vurdu!

Ağır espri!
Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl, eski aşkı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ü kilosuyla vurdu. 'la 'nin aşk yaşadığı dönemde ilişkiye onay vermeyen abla Açıkgöz, ünlü popçunun yıllar sonraki birlikteliğine dahi dil uzatmıştı. Akçıl'la aşk yaşayan Rumen şarkıcı Otilia'ya instagram'da "Otilia kız aklını kullan. Benden abla tavsiyesi kız" diyen Açıkgöz, ünlü popçuyla önceki akşam Zorlu AVM'de pişti oldu. Beymen'de kardeşi 'le oturan abla Açıkgöz, yan masasında Sinan Akçıl'ı görünce apar topar mekandan ayrıldı. Gerginliği suratına yansıyan , Akçıl'la piştisini soran muhabirlere "Burada mıydı? Onu görmedim" dedi. Açıkgöz kardeşlerle aynı mekanda olduğunu gazetecilerden öğrenen Akçıl da "Ne oluyor, bunlar beni mi takip ediyor? Nedir benim 'Açıkgözlü' ailesiyle aynı mekanda takılmam?" diye konuştu.


KÜÇÜK KARDEŞİ ÖVDÜ...
Yakışıklı şarkıcı, "Hülya Açıkgöz'ü görseniz tanır mısınız?" sorusuna ise eski baldızının kilosunu ima ederek "Tanımamak mümkün mü? Mümkün değil" karşılığını verdi. Hadise'yle ayrılmasına rağmen özel hayatına müdahale eden Hülya Açıkgöz'den intikamını alan Akçıl, "Büyüğü değil de, ufak olan çok tatlı" diyerek Derya Açıkgöz'e övgü yağdırdı...


Akçıl'ı görür görmez mekandan ayrılan Açıkgöz, ünlü popçuyla aynı karede yer almaktan kurtulamadı.



Doğan SAVAŞ
Etiketler: , , ,
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar