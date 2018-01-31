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Sultan Hadidler

Filistin asıllı süper modeller Gigi ile , Osmanlı İmparatorluğu izleri taşıyan süper lüks malikanede büyüdü. Kardeşlerin, büyük dedeleri ise Osmanlı’ya karşı isyan başlatmıştı!

Sultan Hadidler
Dünyanın en gözde modelleri Gigi ile Bella Hadid'in Osmanlı Kültürü'ne hiç de yabancı olmadığı ortaya çıktı. Filistin asıllı Müslaman kardeşler Gigi (22) ile Bella'nın (21), Los Angeles'ta doğup büyüdüğü malikanenin her yerinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma izler bulunuyor. İçinde 60 kişilik bir sinema salonu, Türk hamamı, spor salonu, müzik odası gibi pek çok özel alanın bulunduğu malikanenin yapımında kullanılan birçok malzeme de Türkiye'den özel olarak ABD'ye gönderilmiş.


BU MALİKANEDE OSMANLI KÜLTÜRÜYLE BÜYÜDÜLER



BABALARI KENDİNE 'TÜRK' DİYOR!
Bu arada soyları Osmanlı Devleti'ne karşı isyan başlatmaya çalışan Zahir Ömer'e dayanan Gigi ile , babaları 'den de o döneme ait birçok bilgi öğrenmeye çalışmış. ABD'de emlak kralı olan baba Hadid, her ne kadar isyancı büyük dedesini 'Filistin Kralı' olarak tanımlasa da bazı yerlerde ise kendisini Türk olarak tanıtıyormuş. Malikanesinde sık sık 'Arap Gecesi' temalı özel partiler düzenleyen Muhammed Hadid'in, süper model kızlarını yetiştirdiği malikanesindeki Osmanlı esintileri ise "Bella ile Gigi Hadid, Osmanlı sultanı gibi büyümüş" dedirtti.


Amerikalı gayrimenkul kralı olan baba Muhammed Hadid, büyük büyük dedesi Zâhir Ömer'den 'Filistin Kralı' diye bahsetmiş...


Malikanede bulunan Türk hamamı...


​DEDELERİ İSYANCIYDI
Murat Bardakçı'ya göre; Hadid kardeşlerin soyu, 18. yüzyılın en kanlı isyancılarından Zahir Hadid'den geliyor. Tarihte bilinen adıyla , Osmanlı'ya karşı direnince çıkan çatışmada vuruldu. Zahir Ömer'in malları ile paralarına el konup çocukları da değişik yerlere dağıtıldı.

HADİD NE DEMEK?
Hadid, 'Demirdeki sır' demektir. Demir, Kur'an'da kendisine dikkat çekilen elementlerden biridir. Hatta bir sureye de 'Hadid' ismi verilmiştir ki, bu da 'demir' manasına gelmektedir.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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