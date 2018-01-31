Sultan Hadidler

Dünyanın en gözde modelleri Gigi ileBella Hadid'in Osmanlı Kültürü'ne hiç deyabancı olmadığı ortaya çıktı. Filistin asıllıMüslaman kardeşler Gigi (22) ile Bella'nın (21), LosAngeles'ta doğup büyüdüğü malikanenin her yerindeOsmanlı İmparatorluğu'ndan kalma izler bulunuyor.İçinde 60 kişilik bir sinema salonu, Türk hamamı, sporsalonu, müzik odası gibi pek çok özel alanın bulunduğumalikanenin yapımında kullanılan birçok malzeme deTürkiye'den özel olarak ABD'ye gönderilmiş.
BU MALİKANEDE OSMANLI KÜLTÜRÜYLE BÜYÜDÜLER
BABALARI KENDİNE 'TÜRK' DİYOR!
Bu arada soyları Osmanlı Devleti'ne karşı isyanbaşlatmaya çalışan Zahir Ömer'e dayanan Gigi ileBella Hadid, babaları Muhammed Hadid'den de o dönemeait birçok bilgi öğrenmeye çalışmış. ABD'de emlak kralıolan baba Hadid, her ne kadar isyancı büyük dedesini'Filistin Kralı' olarak tanımlasa da bazı yerlerde isekendisini Türk olarak tanıtıyormuş. Malikanesindesık sık 'Arap Gecesi' temalı özel partilerdüzenleyen Muhammed Hadid'in, süper modelkızlarını yetiştirdiği malikanesindeki Osmanlıesintileri ise "Bella ile Gigi Hadid, Osmanlısultanı gibi büyümüş" dedirtti.
Amerikalı gayrimenkul kralı olan baba Muhammed Hadid, büyük büyük dedesi Zâhir Ömer'den 'Filistin Kralı' diye bahsetmiş...
Malikanede bulunan Türk hamamı...
DEDELERİ İSYANCIYDI
Murat Bardakçı'ya göre; Hadid kardeşlerin soyu, 18. yüzyılın en kanlı isyancılarından Zahir Hadid'den geliyor. Tarihte bilinen adıyla Zahir Ömer, Osmanlı'ya karşı direnince çıkan çatışmada vuruldu. Zahir Ömer'in malları ile paralarına el konup çocukları da değişik yerlere dağıtıldı.
HADİDNE DEMEK?
Hadid, 'Demirdeki sır' demektir. Demir, Kur'an'da kendisine dikkat çekilen elementlerden biridir. Hatta bir sureye de 'Hadid' ismi verilmiştir ki, bu da 'demir' manasına gelmektedir.
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