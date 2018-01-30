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: ''Uçak düşsün ama sadece Sinan ölsün''



önceki gece Beşiktaş'taki bir müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi.

İrem Derici fotoğrafını çeken muhabirlere "Makyajsızım şu an. Boyasam da bir şey değişmiyor gerçi" diye espri yaptı.

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  • 30 Ocak 2018, Salı 12:11
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