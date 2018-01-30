İrem Derici önceki gece Beşiktaş'taki bir müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi.
İrem Derici fotoğrafını çeken muhabirlere "Makyajsızım şu an. Boyasam da bir şey değişmiyor gerçi" diye espri yaptı.
İrem Derici önceki gece Beşiktaş'taki bir müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi.
İrem Derici fotoğrafını çeken muhabirlere "Makyajsızım şu an. Boyasam da bir şey değişmiyor gerçi" diye espri yaptı.
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