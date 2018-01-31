 ;
Yol Durumu
  1. Kaderleri ortak

Gergin yenge!

Gergin yenge!
Cristiano Ronaldo'nun İngiliz model Rhian Sugden'e attığı mesajlar ortalığı karıştırmıştı. 32 yaşındaki 4 çocuk babası Ronaldo'nun, seksi mankene sosyal medyadan gece geç saatlerde mesaj atması üzerine gözler Georgina Rodriguez'e çevrilmişti.


Skandalın ardından önceki gün ilk kez Marbella'da bir araya gelip konuşan İspanyol manken ile yıldız futbolcu, oldukça gergindi. Ronaldo'dan 1 kızı olan esmer güzeli, gazetecileri görünce de çantasıyla sürekli yüzünü gizledi.
Etiketler:
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar