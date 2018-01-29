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’nın babası olduğu iddia edilmişti...



Adana'da sokağa kurduğu çadırda yaşamını yitiren ve ünlü manken 'nın babası olduğu iddia edilen (62), toprağa verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesindeki elektrik trafosunun yanına kurduğu çadırda yaşamını sürdüren ve çevredekilerin verdiği yemeklerle karnını doyuran Selahattin Altınöz, dün sabah saatlerinde kahvaltı getiren mahalle sakinlerince hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altınöz'ün öldüğü anlaşıldı. Selahattin Altınöz'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 15:25
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