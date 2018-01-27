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Klasik Cem

Klasik Cem
Yeni filmi vizyona girmeden önce gazetecilerle buzları eriten Cem Yılmaz, yine özüne döndü! Yılmaz, önceki akşam 'Arif V 216'nın özel gösterimi için Soho House'un sinema salonunu kapattı.
Çıkışta muhabirlere tek kelime etmeyen Yılmaz'ın plakasındaki 'KC' harfleri de "İşte Klasik Cem... İşine geldiğinde gazetecilerle iyi, işine gelmediğinde kötü" dedirtti.


Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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