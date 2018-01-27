Klasik Cem

Yeni filmi vizyona girmeden önce gazetecilerle buzları eriten Cem Yılmaz, yine özüne döndü! Yılmaz, önceki akşam 'Arif V216'nın özel gösterimi için Soho House'un sinema salonunu kapattı. Çıkışta muhabirlere tek kelime etmeyen Yılmaz'ın plakasındaki 'KC' harfleri de "İşteKlasikCem... İşinegeldiğindegazetecilerle iyi, işinegelmediğinde kötü" dedirtti.
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