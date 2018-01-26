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Boğaz gelini

Boğaz gelini
Eylül'de nikah masasına oturacak olan Bensu Soral'la işadamı Hakan Baş, önceki akşam Etiler Da Mario restorandaydı. Düğün hazırlıklarıyla ilgili soruları yanıtlayan ikili, nikahın Avusturya'da olacağı haberini yalanladı. Güzel oyuncu, "Evlilik teklifi yurt dışında oldu. Ama düğünü İstanbul'da yapacağız" dedi.


Doğan SAVAŞ
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