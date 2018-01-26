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Abla ''si

’nin tazminatsız işten kovduğu korumasının eşinden şok sözler: ‘Hadise çok vicdanlı ama ablası onun kariyerini aşağı çekiyor’

Abla Hadisesi
Güzel popçu Hadise'nin başı menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz'le dertte! Ünlü şarkıcının özel yaşamından iş hayatına kadar her konuda attığı adımı yakından takip eden abla Açıkgöz, iddiaya göre sanatçının eski korumasıyla davalık olmasına yol açtı. 6 yıldır 'nin yakın korumalığını yapan Emin Yıldırım'ın işine geçtiğimiz yıl sebep gösterilmeksizin son verildi. İddiaya göre tazminatı da verilmeyen korumanın eşi, 'ün telefonlara yanıt vermemesi üzerine eşinin telefonundan menajer ablaya "Oraya gelip Hadise'nin karşısına çıkarım" diye mesaj attı. Açıkgöz de Yıldırım'ın, kardeşini ölümle tehdit ettiğini öne sürüp soluğu mahkemede aldı.

KARDEŞİYLE REKLAM YAPIYOR
Dün Duymayan Kalmasın'a katılan Yıldırım'ın eşi, durumdan Hadise'nin haberinin olmadığını iddia etti. Yıldırım, "Çok vicdanlı bir kadın" dediği Hadise'nin kariyerini ablasının aşağıya çektiğini söyledi. İşinden olan korumanın eşi "1 yıl önceki mevzuyu yeni gündeme getiren Hülya Hanım, bu sayede Hadise'nin albümünün reklamını yapıyor" dedi.


TESCİLLİ AÇIKGÖZ
Hadise'nin eski aşkı 'ın sevgilisi Otilia'ya instagram'da taş atan Açıkgöz'ün kardeşi için çektiği klibin de çalıntı olduğu iddia edilmişti.
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