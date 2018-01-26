Güzel popçu Hadise'nin başı menajerliğini üstlenen ablası HülyaAçıkgöz'le dertte! Ünlü şarkıcının özel yaşamından iş hayatına kadar her konuda attığı adımı yakından takip eden abla Açıkgöz, iddiaya göre sanatçının eski korumasıyladavalık olmasına yol açtı. 6 yıldır Hadise'nin yakın korumalığını yapan Emin Yıldırım'ın işine geçtiğimiz yıl sebep gösterilmeksizin son verildi. İddiaya göre tazminatı da verilmeyen korumanın eşi, Hülya Açıkgöz'ün telefonlara yanıt vermemesi üzerine eşinin telefonundan menajer ablaya "Oraya gelip Hadise'ninkarşısına çıkarım" diye mesaj attı. Açıkgöz de Yıldırım'ın, kardeşini ölümle tehdit ettiğiniöne sürüp soluğu mahkemede aldı.
KARDEŞİYLE REKLAM YAPIYOR
Dün Duymayan Kalmasın'a katılan Yıldırım'ın eşi, durumdan Hadise'nin haberinin olmadığını iddia etti. Yıldırım, "Çok vicdanlı bir kadın" dediği Hadise'nin kariyerini ablasının aşağıya çektiğini söyledi. İşinden olan korumanın eşi "1 yıl önceki mevzuyu yeni gündemegetiren Hülya Hanım, bu sayede Hadise'ninalbümünün reklamını yapıyor" dedi.
TESCİLLİ AÇIKGÖZ
Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl'ın sevgilisi Otilia'ya instagram'da taş atan Açıkgöz'ün kardeşi için çektiği klibin de çalıntı olduğu iddia edilmişti.
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