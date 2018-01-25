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Karları erittiler!

Karları erittiler!
Ünlü şarkıcı Alişan'la oyuncu aşkı Buse Varol da modaya uydu. 5 Mayıs'ta evleneceklerini açıklayan ikili, önceki gün sosyetenin ünlü isimlerinin akın ettiği İsviçre'deki kayak merkezi St.Moritz'e gitti. Sosyal medyada bol bol aşk pozu paylaşan ünlü çift, romantizmleriyle de bembeyaz karları eritti.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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