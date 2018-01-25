Hamile sevgiliye ihanet mi?

Özcan Deniz hakkında önceki gün şok bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının, hamile sevgilisi FeyzaAktan'ı eski aşkı Buse Narcı ile aldattığı öne sürüldü. Deniz, Maslak'taki bir otelin güvenlik kamera görüntülerinin basına yansıması üzerine instagram'da şu mesajı paylaşıp iddiaları yalanladı: "Herkesin girip çıktığı bir yaşam alanı 'otel' diye adlandırılıp güvenlik kamerası görüntüleri montajlanmış. Gerçeği ailem biliyor ve üzerinde durmuyor." Buse Narcı da Deniz'i 2 yıldır görmediğini söyleyip "İddialar asılsız" dedi.
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