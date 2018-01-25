 ;
Yol Durumu
  1. Karları erittiler!
  2. Ceyda köpeği kaptı

Hamile sevgiliye ihanet mi?

’in hamile olan ’ı eski aşkı ’yla aldattığı iddia edildi. Taraflar, ihanet söylentisini jet hızıyla yalanladı...

Hamile sevgiliye ihanet mi?
Özcan Deniz hakkında önceki gün şok bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının, hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski aşkı Buse Narcı ile aldattığı öne sürüldü. Deniz, Maslak'taki bir otelin güvenlik kamera görüntülerinin basına yansıması üzerine instagram'da şu mesajı paylaşıp iddiaları yalanladı:
"Herkesin girip çıktığı bir yaşam alanı 'otel' diye adlandırılıp güvenlik kamerası görüntüleri montajlanmış. Gerçeği ailem biliyor ve üzerinde durmuyor." da Deniz'i 2 yıldır görmediğini söyleyip "İddialar asılsız" dedi.
Etiketler: , ,
  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar