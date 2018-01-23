Ronaldo’nun Türkiye planı

Futbolculuğunun yanı sıra 'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuvar sektörlerinden de milyonlarca euro kazanan Real Madridli CristianoRonaldo, 2015 yılında da bir Portekiz otellerzincirinin ortağı olmuştu. Bunun için 70 milyoneuro ödeyen Ronaldo, gözünü Türkiye'ye dikti.
Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Küba,Hollanda, ABD ve Almanya'da otelleri olan 'Pestana Grup', yeni otelleri için 3 ülke seçti. Cristiano Ronaldo'nun ortağı olduğu şirket, bu yıl içerisinde Türkiye, İtalya ve Yunanistan'da yeni oteller açmak için harekete geçecek.
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