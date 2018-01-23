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Ronaldo’nun planı

’nun ortağı olduğu Portekizli oteller zinciri, 3 ülkede yeni oteller açmak için harekete geçti. Bu ülkeler arasında de var...

Ronaldo’nun Türkiye planı
Futbolculuğunun yanı sıra 'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuvar sektörlerinden de milyonlarca euro kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, 2015 yılında da bir Portekiz oteller zincirinin ortağı olmuştu. Bunun için 70 milyon euro ödeyen Ronaldo, gözünü Türkiye'ye dikti.


Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Küba, Hollanda, ABD ve Almanya'da otelleri olan 'Pestana Grup', yeni otelleri için 3 ülke seçti. 'nun ortağı olduğu şirket, bu yıl içerisinde Türkiye, İtalya ve Yunanistan'da yeni oteller açmak için harekete geçecek.
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