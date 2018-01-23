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Arapsaçı!

Arapsaçı!
Son dönemin en popüler iki modeli arasındaki 'aşk savaşı' iyice kızıştı. Victoria's Secret melekleri Kendall Jenner ile Bella Hadid'in özel hayatı, 'arapsaçına' döndü. Aşk trafiği, Hadid'in geçtiğimiz haftalarda Los Angeles Lakers forması giyen Jordan Clarkson ile aşk yaşadığının konuşulmasıyla karıştı. Çünkü 25 yaşındaki basketbolcu, 'in yakın dostu 'ın eski sevgilisiydi.


Henüz bu olayın yankıları sürerken bu kez Kendall'dan karşı atak geldi. Dünyanın en çok kazanan modeli olan Kendall Jenner, geçtiğimiz akşam Bella Hadid'in eski aşkı DJ Daniel Chetrit'le buluşarak işleri iyice karıştırdı!
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