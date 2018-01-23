Son dönemin en popüler iki modeli arasındaki 'aşk savaşı' iyice kızıştı. Victoria's Secret melekleri Kendall Jenner ile BellaHadid'in özel hayatı, 'arapsaçına' döndü. Aşk trafiği, Hadid'in geçtiğimiz haftalarda Los Angeles Lakers forması giyen Jordan Clarkson ile aşk yaşadığının konuşulmasıyla karıştı. Çünkü 25 yaşındaki basketbolcu, Bella Hadid'in yakın dostu Kendall Jenner'ın eski sevgilisiydi.
Henüz bu olayın yankıları sürerken bu kez Kendall'dan karşıatak geldi. Dünyanın en çok kazanan modeli olan Kendall Jenner, geçtiğimiz akşam Bella Hadid'in eski aşkı DJ Daniel Chetrit'lebuluşarak işleri iyice karıştırdı!
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