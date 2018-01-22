 ;
Yol Durumu
  1. Çeşme için karar verdi
  2. Beckham şov!

Öpüşme testi

Öpüşme testi
Yıldız oyuncu Gerard Butler, katıldığı bir talk show'da ilginç anlar yaşadı. "Angelina Jolie mi, Jennifer Aniston mu daha iyi öpüşüyor?" sorusuyla karşılaştı. Cevap vermemek için konuyu değiştirmeye çalışsa da 5'inci kez aynı soru gelince, "Tamam cevap veriyorum. Jennifer Aniston" açıklamasını yaptı.


Butler, The Paisley adlı filmde oynadığı Aniston'a aşık olmuştu.
Etiketler: , ,
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar