Öpüşme testi

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Yıldız oyuncu Gerard Butler, katıldığı bir talk show'da ilginç anlar yaşadı. "Angelina Jolie mi, Jennifer Aniston mu daha iyi öpüşüyor?" sorusuyla karşılaştı. Cevap vermemek için konuyu değiştirmeye çalışsa da 5'inci kez aynı soru gelince, "Tamam cevap veriyorum. Jennifer Aniston" açıklamasını yaptı.
Butler, The Paisley adlı filmde oynadığı Aniston'a aşık olmuştu.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Gazete
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