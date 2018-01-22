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Eşkıya günleri

Eşkıya günleri
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' işletmecilerin de yüzünü güldürüyor. Öyle ki 'daki bir kafe sahibi mekanında 'EDHO' günleri başlattı.


Dizinin tutkunları da Salı akşamı sıcacık çay eşliğinde 'EDHO'yu soluksuz izledi. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, bunu "Ne güzel bir milletiz. Dünyanın neresinde böyle örnek var?" diye paylaşıp mutluluğunu dile getirdi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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