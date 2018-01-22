Eşkıya günleri

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'EşkıyaDünyaya HükümdarOlmaz' işletmecilerin de yüzünü güldürüyor. Öyle ki İstanbul'daki bir kafe sahibi mekanında 'EDHO' günleri başlattı.
Dizinin tutkunları da Salı akşamı sıcacık çay eşliğinde 'EDHO'yu soluksuz izledi. Dizinin başrol oyuncusu OktayKaynarca, bunu "Ne güzel birmilletiz. Dünyanın neresindeböyle örnek var?" diye paylaşıp mutluluğunu dile getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.