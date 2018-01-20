Kutluay çapkınlık turuna erken başladı

Posta'da yer alan iddiaya göre; bir yıldır özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Meryem Uzerli ile İbrahim Kutluay 15 Ocak'ta Bebek'teki bir gece kulübünde karşılaştı.
Posta'da yer alan iddiaya göre; bir yıldır özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Meryem Uzerli ile İbrahim Kutluay 15 Ocak'ta Bebek'teki bir gece kulübünde karşılaştı.
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vay bunlar 11==sene nasil beraber klmislar ona sasirdim zanedersem ikiside bir birinin ic islerine karismadigi icin yosa ikinci senesinde mahkemelik olurlardi
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