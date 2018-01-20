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Kutluay çapkınlık turuna erken başladı

Posta'da yer alan iddiaya göre; bir yıldır özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Meryem Uzerli ile 15 Ocak'ta Bebek'teki bir gece kulübünde karşılaştı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 16:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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GARIB GARIB

vay bunlar 11==sene nasil beraber klmislar ona sasirdim zanedersem ikiside bir birinin ic islerine karismadigi icin yosa ikinci senesinde mahkemelik olurlardi

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cevapla 20.01.2018 17:05
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