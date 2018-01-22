'Doğu'ştan zengin

Hayat, herkese adil olmuyor. Kimi zengin, kimi fakir doğuyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de varlık içinde dünyaya gelenler, gününü gün ediyor. Ama bu zengin hayat, sosyal medya sayesinde son yıllarda sıklıkla gözler önüne seriliyor...Zenginlikle ilgili Instagram'da her gün sayısız kare paylaşılıyor. Bunların içinde mega zengin ailelerin çocuklarının hayatı, herkesin ilgilisin çekiyor. Dünyada hızlıca yayılan 'Richkidsof...' hesapları, Türkiye'de de geçtiğimiz yıllarda abartılı fotoğraflarla olay yaratmıştı. Şimdi ise Instagram'da Doğu'lu zengin çocukların silah, para, arabalarla süslü lüks yaşamlarını sergilediği kareler, dikkat çekiyor. 'Luxlifedogu' adlı Instagram hesabı şimdiden fenomen olacağa benziyor. 'Lüx Life Doğu' adlı hesapta, kimisi Kars'lı, kimisi Diyarbakır'lı, kimisi Van'lı, Bitlis'li, Bingöl'lü zengin iş adamları ve aşiret çocuklarının günlük yaşamlarından özel karelere yer veriliyor.
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Kahraman Güvenlik Güçlerimizin bu ruh hastalarının, şizofrenlerin, uyuşturucu müptelalarının tepelerine inmelerini istiyoruz.
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