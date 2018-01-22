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'Doğu'ştan zengin

, şimdi de doğulu zengin çocuklarının skandal pozları olay yarattı. Kimi yılanla, kimi silahla, kimi de milyonluk banknotla havasını atmaya başladı

Doğuştan zengin
Hayat, herkese adil olmuyor. Kimi zengin, kimi fakir doğuyor. Tüm dünyada olduğu gibi 'de de varlık içinde dünyaya gelenler, gününü gün ediyor. Ama bu zengin hayat, sayesinde son yıllarda sıklıkla gözler önüne seriliyor...Zenginlikle ilgili 'da her gün sayısız kare paylaşılıyor. Bunların içinde mega zengin ailelerin çocuklarının hayatı, herkesin ilgilisin çekiyor. Dünyada hızlıca yayılan 'Richkidsof...' hesapları, Türkiye'de de geçtiğimiz yıllarda abartılı fotoğraflarla olay yaratmıştı. Şimdi ise Instagram'da Doğu'lu zengin çocukların silah, para, arabalarla süslü lüks yaşamlarını sergilediği kareler, dikkat çekiyor. 'Luxlifedogu' adlı Instagram hesabı şimdiden fenomen olacağa benziyor. 'Lüx Life Doğu' adlı hesapta, kimisi Kars'lı, kimisi Diyarbakır'lı, kimisi Van'lı, Bitlis'li, Bingöl'lü zengin iş adamları ve aşiret çocuklarının günlük yaşamlarından özel karelere yer veriliyor.


CESUR YAŞA ESİR ÖLME
Celali Aşireti'nin varisi Ağrılı Onur Sar, "Cesur yaşamayan esir ölür" diyor.


KOBRA HAREKATI
Ağrılı genç iş adamı Kerim Büyük, elinden silahı düşürmüyor. Yanında koruma olarak kobra gezdiriyor...


doğumlu Hakan Aslan, gangster olarak tanınıyor. Parayı çok seviyor.


DALGALARI SEVECEKSİN
Serwan Savsin, "Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin. Korkarak yaşarsan, yalnızca hayatı seyredersin" diyerek hayata sarılıyor.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Vatanperver Vatanperver

Kahraman Güvenlik Güçlerimizin bu ruh hastalarının, şizofrenlerin, uyuşturucu müptelalarının tepelerine inmelerini istiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 22.01.2018 10:14
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