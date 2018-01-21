İşte aşkın kanıtı

Yaklaşık 1 aydır birlikte olan HandeErçel'le Murat Dalkılıç, önceki akşam ilkkez görüntülendi. Aşkın belgesi olan kare,oyuncunun kardeşi Gamze Erçel'in doğum günündeçekildi. Dalkılıç, müstakbel baldızı için gitarıylaşarkılar söylerken aşkı Erçel de partinin renkli anlarınıfotoğraflamakla meşguldü. Birlikte fotoğraf paylaşmayançiftin bu karesi sosyalmedyaya damga vurdu.
ESKİYİ SİLEMEDİ
Kaçak aşıkların ilk görüntüsüise Dalkılıç'ın eski eşi MerveBoluğur'la olan fotoğraflarınıhala instagram'dansilmemesini akıllara getirdi.Eylül 2017'de 2 yıllık evliliğinibitirdiği oyuncuyla takipleşmeyide sürdüren Dalkılıç'ın maziyene zaman sünger çekeceği isemerak konusu oldu…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.