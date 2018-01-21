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İşte aşkın kanıtı

Kaçak aşıklar ’le , sonunda ortaya çıktı. 1 aydır aşk yaşayan ünlü çift, Erçel’in kardeşinin doğum gününde ilk kez objektiflere yakalandı

İşte aşkın kanıtı
Yaklaşık 1 aydır birlikte olan Hande Erçel'le Murat Dalkılıç, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Aşkın belgesi olan kare, oyuncunun kardeşi Gamze Erçel'in doğum gününde çekildi. Dalkılıç, müstakbel baldızı için gitarıyla şarkılar söylerken aşkı Erçel de partinin renkli anlarını fotoğraflamakla meşguldü. Birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin bu karesi sosyal medyaya damga vurdu.


ESKİYİ SİLEMEDİ
Kaçak aşıkların ilk görüntüsü ise Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'la olan fotoğraflarını hala instagram'dan silmemesini akıllara getirdi. Eylül 2017'de 2 yıllık evliliğini bitirdiği oyuncuyla takipleşmeyi de sürdüren Dalkılıç'ın maziye ne zaman sünger çekeceği ise merak konusu oldu…
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