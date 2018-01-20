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’den belgesele start

Minik Serçe’den belgesele start
, müzik sektöründe geride bıraktığı 63 yılın anlatılacağı belgeseli için start verdi. Aksu, önceki akşam Kanlıca İskelesi'nde şarkılar söyledi. Erkan Güleryüz ve orkestrasıyla 'Yanmışım Sönmüşüm Ben' şarkısını söyleyip çekim yapan için iskeleye özel ısıtıcılar getirildi.


Doğan SAVAŞ
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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