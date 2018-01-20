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Evlilik isteği kabardı

Evlilik isteği kabardı
Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, önceki akşam sona erdi. Kapanış konserine imza atan ve binlerce kişiyi coşturan ise "Gelinlikleri görünce evlenesim geldi" dedi. Bu arada aynı fuarda 1 gün önce de Akçıl'ın kısa süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Otilia da podyuma çıkmıştı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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