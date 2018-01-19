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Önceliği kariyer

Önceliği kariyer
Sinan Akçıl'la aşkına ara veren Rumen şarkıcı Otilia, kendini işlerine verdi. Güzel şarkıcı, önceki gün Fuar İzmir'de gerçekleştirilen If Wedding etkinliğindeydi. Matrons markasının defilesi için podyuma çıkan , mini bir konser de verdi.
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