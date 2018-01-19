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Ex başkan aşka geldi

Ex başkan aşka geldi
ABD'nin eski başkanı Barack Obama, dün 54 yaşına basan eşi Michelle Obama için instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Obama, sabahın erken saatlerinde bir buket gül gönderdiği eşine şöyle seslendi: "Sen benim sadece eşim ve çocuklarımın annesi değil en iyi arkadaşımsın. Seni her geçen gün daha çok seviyorum."
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