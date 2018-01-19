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Dersimiz aksiyon

Dersimiz aksiyon
Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Alper Kul ve Sarp Apak'ın paylaştığı 'Ölümlü Dünya' filmi için geri sayım başladı. Yılın en iddialı komedi ve aksiyon filmi için oyuncular bir SAT komandosundan özel dersler aldı. 'Ölümlü Dünya' 26 Ocak'ta vizyona girecek.
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