VIP Süleyman

Prens Harry ve MeghanMarkle'ın 19 Mayıs'takidüğünü için hazırlıklarastart verildi. Londra'nın batısındakiWindsor Şatosu'nda yapılacak olantörene tam bin 900 kişinin katılacağıaçıklandı. Beyonce ve Elton Johngibi dünyaca ünlü yıldızlardan BarackObama gibi siyasilere kadar birçokönemli simanın katılacağı düğünündavetli listesinde bir de Türkbulunuyor. Bu isim ise İngiltere'detekstil ve emlak işleri yapan Kıbrısdoğumlu Türk işadamı ToukerSüleyman...
200 milyon sterlinlikservetiyle ülkenin en zengin515'inci kişisi olan Süleyman, BBC'deyayınlanan Dragon's Den yarışmasısayesinde de İngiltere'de şöhret oldu.Türk işadamı, yıllardır ülkedeki çeşitlikuruluşlara yaptığı yüklü yardımlarnedeniyle de 2016 yılındaki 'WellChild Awards Töreni'nde Prens Harrytarafından ödüllendirilmişti.
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19 Mayıs'ta dünyaevine girecek olan Prens Harry ile Meghan Markle'ın nasıl bir törenle evleneceği ve düğüne kimlerin katılacağı merakla bekleniyor.
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