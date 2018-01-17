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VIP Süleyman

İngiltere’nin en zengin 515’inci kişisi olan , ’nin Mayıs’taki düğününe şimdiye kadar davet edilen ilk ve tek Türk oldu...

VIP Süleyman
ve Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğünü için hazırlıklara start verildi. 'nın batısındaki Windsor Şatosu'nda yapılacak olan törene tam bin 900 kişinin katılacağı açıklandı. Beyonce ve Elton John gibi dünyaca ünlü yıldızlardan Barack Obama gibi siyasilere kadar birçok önemli simanın katılacağı düğünün davetli listesinde bir de Türk bulunuyor. Bu isim ise İngiltere'de tekstil ve emlak işleri yapan doğumlu Türk işadamı Touker Süleyman...


200 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin en zengin 515'inci kişisi olan Süleyman, BBC'de yayınlanan Dragon's Den yarışması sayesinde de İngiltere'de şöhret oldu. , yıllardır ülkedeki çeşitli kuruluşlara yaptığı yüklü yardımlar nedeniyle de 2016 yılındaki 'Well Child Awards Töreni'nde Prens Harry tarafından ödüllendirilmişti.


YILIN DÜĞÜNÜNE GERİ SAYIM
19 Mayıs'ta dünyaevine girecek olan Prens Harry ile 'ın nasıl bir törenle evleneceği ve düğüne kimlerin katılacağı merakla bekleniyor.



Özge GÜRCAN
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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