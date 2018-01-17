Meryem'in küvet videosu pahalıya patladı!

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Meryem Uzerli'nin 2014'den bu yana bağlı olduğu menajerlik ajansı Icon Talent Management oyuncuyla olan sözleşmesini iptal etti
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 11:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

HAMAMA GİT.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2018 12:23
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