Meryem Uzerli'nin 2014'den bu yana bağlı olduğu menajerlik ajansı Icon Talent Management oyuncuyla olan sözleşmesini iptal etti
Meryem'in küvet videosu pahalıya patladı!
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Meryem Uzerli'nin 2014'den bu yana bağlı olduğu menajerlik ajansı Icon Talent Management oyuncuyla olan sözleşmesini iptal etti
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HAMAMA GİT.
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