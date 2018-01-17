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Caner'den Asena'ya soyadı ambargosu!


ASENA ATALAY'A SOYADI AMBARGOSU!

Ünlü futbolcu 'den, 'a soyadı ambargosu! 'ne başvuran Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'ın soyadının Erkin olarak yer aldığı haberlerin yayınlanmasını yasaklattı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 10:45
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