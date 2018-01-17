Caner'den Asena'ya soyadı ambargosu!

ASENA ATALAY'A SOYADI AMBARGOSU!
Ünlü futbolcu Caner Erkin'den, Asena Atalay'a soyadı ambargosu! İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'ın soyadının Erkin olarak yer aldığı haberlerin yayınlanmasını yasaklattı.
ASENA ATALAY'A SOYADI AMBARGOSU!
Ünlü futbolcu Caner Erkin'den, Asena Atalay'a soyadı ambargosu! İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'ın soyadının Erkin olarak yer aldığı haberlerin yayınlanmasını yasaklattı.
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