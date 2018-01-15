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kampı

Protein kampı
Kerem Bürsin, Burak Özçivit'le rol aldığı 'Can Feda' filmi için gece gündüz çalışıyor. Filmde bir askeri canlandıracak olan Bürsin, günde 5 saat antrenman yapıyor. Kas oranını arttırmak için protein ağırlıklı beslenen oyuncu, önceki gün diyet mönüsünü paylaştı. Kuzu pirzola yiyen oyuncunun, kan şekerini dengeleyen mürdüm eriği ile vitamin, mineral ve potasyum kaynağı olan avokadolu salata tüketmesi dikkat çekti.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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