Protein kampı

KeremBürsin, BurakÖzçivit'le rolaldığı 'Can Feda'filmi için gecegündüz çalışıyor.Filmde bir askericanlandıracakolan Bürsin,günde 5 saatantrenmanyapıyor. Kasoranını arttırmakiçin proteinağırlıklı beslenen oyuncu, önceki gün diyetmönüsünü paylaştı. Kuzu pirzola yiyenoyuncunun, kan şekerini dengeleyen mürdümeriği ile vitamin, mineral ve potasyum kaynağıolan avokadolu salata tüketmesi dikkat çekti.
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