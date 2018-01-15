Evcen’in talih kuşu Lopez

Rol aldığı dizilerin yanı sıra reklam filmlerinin de aranan yüzlerinden biri olan Fahriye Evcen'inbaşına talih kuşu kondu. Geçtiğimiz yıllarda Loreal'in yüzü olan güzel oyuncu, aynı markanın bu yılki reklam filmleri içinde bir numaralı aday oldu.
SERVETLİK TEKLİF
Bu kararda ise markanın Jennifer Lopez'le elsıkışmasının etkili olduğu öğrenildi. Markayla daha önce de çalışan Lopez'in dünyaçapında 3 farklı ülkedenisimle çekilecek reklam filmine sıcak bakmasıyla kampanyanın startı verildi. Bunun üzerine Türkiye'de isim arayışına giren yetkililer iddiaya göre Evcen'e de teklifte bulundu. Markanın yöneticileri Ortadoğu'danda bir yıldızla görüşmeye başladı. 2016'da Loreal'in reklamlarından 1 milyon 200bin TL kazanan Evcen'in yine servetlik bir anlaşmaya imza atması bekleniyor…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.