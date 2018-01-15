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Evcen’in talih kuşu Lopez

Dünyaca ünlü bir kozmetik firmasının çekeceği reklamda ’in partneri, ’in olması düşünülüyor

Evcen’in talih kuşu Lopez
Rol aldığı dizilerin yanı sıra reklam filmlerinin de aranan yüzlerinden biri olan Fahriye Evcen'in başına talih kuşu kondu. Geçtiğimiz yıllarda Loreal'in yüzü olan güzel oyuncu, aynı markanın bu yılki reklam filmleri için de bir numaralı aday oldu.


Jennifer Lopez, Evcen'le bir araya geldiğinde Türk oyuncu şöhretini tüm dünyaya taşıyacak.

SERVETLİK TEKLİF
Bu kararda ise markanın Jennifer Lopez'le el sıkışmasının etkili olduğu öğrenildi. Markayla daha önce de çalışan Lopez'in dünya çapında 3 farklı ülkeden isimle çekilecek reklam filmine sıcak bakmasıyla kampanyanın startı verildi. Bunun üzerine Türkiye'de isim arayışına giren yetkililer iddiaya göre Evcen'e de teklifte bulundu. Markanın yöneticileri Ortadoğu'dan da bir yıldızla görüşmeye başladı. 2016'da Loreal'in reklamlarından 1 milyon 200 bin TL kazanan Evcen'in yine servetlik bir anlaşmaya imza atması bekleniyor…
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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