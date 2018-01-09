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Action man

Action man
Oyunculuktaki başarısını başarısını ekstrem sporlarda da gösteren Engin Altan Düzyatan, önceki gün Uludağ'da fırtına estirdi. Eşi Neslişah Alkoçlar ile kayınpederi Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu otelde kalan oyuncu, kar motoruna bindi. Motor ve su sporlarından at binmeye kadar pek çok farklı alanda yetenekli olan Düzyatan, kar motoruyla da havalara uçup adeta şov yaptı.
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