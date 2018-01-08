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Fotoşok!

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Burcu Binici, önceki akşam yine sahnedeydi. Sık sık gecelerde objektiflere yansıyan Binici, meslektaşı Alp Navruz'la Nişantaşı'ndaydı. Flaşların patlamasıyla şoke olan ikili, hızla birbirlerinden uzaklaştı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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