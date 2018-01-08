Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Burcu Binici, önceki akşam yine sahnedeydi. Sık sık gecelerde objektiflere yansıyan Binici, meslektaşı Alp Navruz'la Nişantaşı'ndaydı. Flaşların patlamasıyla şoke olan ikili, hızla birbirlerinden uzaklaştı.
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Burcu Binici, önceki akşam yine sahnedeydi. Sık sık gecelerde objektiflere yansıyan Binici, meslektaşı Alp Navruz'la Nişantaşı'ndaydı. Flaşların patlamasıyla şoke olan ikili, hızla birbirlerinden uzaklaştı.
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