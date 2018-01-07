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Form sırları hamburger

Form sırları hamburger
Bella Hadid ile Kendall Jenner'ın bu karesi, olay yarattı. Kusursuz fizikleriyle kıskandıran iki güzel mankenin, ellerindeki McDonald's poşetleri "Form sırları hamburger çıktı" dedirtti.
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