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Taktik işe yaradı

Tuvana Türkay’ın nispeti, amaca ulaştı. Türkay’la barışmak için jestler yapan , önceki akşam güzel oyuncuyla yemek yedi

Taktik işe yaradı
Tuvana Türkay'ın nispet taktiği işe yaradı... Güzel oyuncu, esmer bir güzel uğruna kendisini terk eden Fenerbahçeli Alper Potuk'u kıskandırmak için geçtiğimiz hafta eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile bir araya gelmişti. şartı evlilik mi? 27 yaşındaki Türkay'ın yaptığı bu kıskandırma hamlesi işe yaramış olacak ki; ünlü futbolcu güzel oyuncuyla barışmak için yapmadığını bırakmadı. Güzel oyuncunun dizi setine her gün kırmızı güller gönderen 26 yaşındaki futbolcu, hedefine ulaştı. Önceki gece Fenerbahçe'deki bir mekanda yemek yiyen eski sevgililerin yanında Tuvana Türkay'ın annesi de vardı. Bu buluşma ise "Güzel oyuncu, evlenme şartıyla Alper'le barışmayı kabul etti" iddialarını beraberinde getirdi.


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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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