Taktik işe yaradı

Tuvana Türkay'ınnispet taktiği işe yaradı...Güzel oyuncu, esmer birgüzel uğruna kendisini terk edenFenerbahçeli Alper Potuk'ukıskandırmak için geçtiğimiz haftaeski basketbolcu Kerem Tunçeriile bir araya gelmişti.şartı evlilik mi?27 yaşındaki Türkay'ın yaptığıbu kıskandırma hamlesi işe yaramışolacak ki; ünlü futbolcu güzeloyuncuyla barışmak için yapmadığını bırakmadı.Güzel oyuncunun dizi setine her gün kırmızı güllergönderen 26 yaşındaki futbolcu, hedefine ulaştı.Önceki gece Fenerbahçe'deki bir mekanda yemekyiyen eski sevgililerin yanında Tuvana Türkay'ınannesi de vardı. Bu buluşma ise "Güzel oyuncu,evlenme şartıyla Alper'le barışmayı kabul etti"iddialarını beraberinde getirdi.
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