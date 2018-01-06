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Suspus Merve

Suspus Merve
Murat Dalkılıç'la evliliğini bitirdikten sonra kendini bakıma sokan Merve Boluğur, önceki akşam Kuruçeşme'de kuafördeydi. Çıkışta eski eşiyle Hande Erçel'in yaşadığı aşk sorulan Merve Boluğur, suskunları oynadı. Güzel oyuncu, soruları duymazdan geldi.

Doğan SAVAŞ
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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