Murat’a taş

Popçu Sinan Akçıl, önceki akşam katıldığı bir davette meslektaşı MuratDalkılıç'a üstü kapalı göndermede bulundu. Rumen aşkı Otilia ile ilişkisine ara veren Akçıl, "Ben de oyuncularlabirlikte olma furyasına katılabilirim" diyerek yeni bir polemik başlattı. Merve Boluğur'la boşandıktan sonra gönlünü genç oyuncu HandeErçel'e kaptıran Murat Dalkılıç'a bu sözlerle taşını atan Akçıl ekledi: "Şu an aday yok. Ama artık bende dizileri takip edeceğim."
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