 ;
Yol Durumu
  1. Telefonu özlemiş!
  2. Galada itiraf!

Murat’a taş

Murat’a taş
Popçu Sinan Akçıl, önceki akşam katıldığı bir davette meslektaşı Murat Dalkılıç'a üstü kapalı göndermede bulundu. Rumen aşkı Otilia ile ilişkisine ara veren Akçıl, "Ben de oyuncularla birlikte olma furyasına katılabilirim" diyerek yeni bir polemik başlattı.
Merve Boluğur'la boşandıktan sonra gönlünü genç oyuncu Hande Erçel'e kaptıran Murat Dalkılıç'a bu sözlerle taşını atan Akçıl ekledi: "Şu an aday yok. Ama artık ben de dizileri takip edeceğim."


Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar