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Altın kalpli

Altın kalpli
Merve Boluğur, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Ünlü oyuncu, önceki gün Beykoz'daki Medipol Üniversitesi'ndeki 'İçimizdeki Engel: Sessizlik' adlı söyleşiye katıldı. Engelli oyuncu Ümit Odacı ile hayranlarına seslenen Boluğur "Dokunabildiğim bütün kalpler benim için çok kıymetli" diyerek alkış topladı.
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