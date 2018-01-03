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Şanslı boys

Şanslı boys
2013 yılında 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiği ortaya çıkan George Clooney, bonkörlüğünün nedenini açıkladı. Arkadaş grubuna 'Boys' adını taktığını söyleyen dünyaca ünlü yıldız, ekledi: "Onların kanepelerinde bile rahatça uyuyorum, bana evlerini açıyorlar. Ben de onların çocuklarını koleje gönderme, ev kredisi ödeme gibi bir dertleri olmasını istemedim."


'nin 1'er milyon dolar verdiği 14 dostu arasında da var.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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