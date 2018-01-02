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'da e karşı kampanya

'da 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen ve yazar, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik le mücadele etmek için kampanya başlattı



'da 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar, cinsel istismara karşı kampanya başlattı.

Aralarında , gibi dünyaca ünlü kadın oyuncuların da olduğu 300'den fazla adın oyuncu, yönetmen ve yazar, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik le mücadele etmek için "Time's Up" adlı kampanya düzenledi.
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  • 02 Ocak 2018, Salı 07:27
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