Magazin basınında manşetlerden düşmeyen Hacı Sabancı, Milli Piyango'dan 60 lira kazandığı haberini "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notuyla duyurdu.
HEM AŞKTA HEM ŞANS OYUNLARINDA KAZANIYOR
Evlilik yolunda ilerlediği Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Hacı Sabancı geride bıraktığımız yılın eylül ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile katıldığı bir davette muhabirlerin karşısına çıkan ve aşkını ilan eden Hacı Sabancı bir yandan aşkta kazanırken bir yandan da şans oyunlarında kazanıyor.
"YILA KARLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"
Yılbaşı çekilişi için bilet alan Sabancı, yeni yılın ilk günü Milli Piyango'nun internet sitesinden biletine ikramiye vurup vurmadığını kontrol etti. Ünlü iş adamı, 60 lira kazandığını öğrenirken, "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notunu düştüğü ekran görüntüsü takipçileriyle paylaştı.
İşte Hacı Sabancı'nın o paylaşımı;
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GÜLE GÜLE HARCAN HACI KARDES
SABANCI BİLE PİYANGO ALIYORSA DOYMAZ AZİZİM BUNLAR DOYMAZ
ADAMDAKİ ŞANSA BAK
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