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'nın biletine 60 lira vurdu

Zeynep Nazlı Kayı ile yeni bir aşka yelken açan , 'dan 60 lira kazandı. Ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Sabancı, "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notunu düştü.

Hacı Sabancının biletine 60 lira vurdu

Magazin basınında manşetlerden düşmeyen , 'dan 60 lira kazandığı haberini "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notuyla duyurdu.

HEM AŞKTA HEM ŞANS OYUNLARINDA KAZANIYOR

Evlilik yolunda ilerlediği Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Hacı Sabancı geride bıraktığımız yılın eylül ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile katıldığı bir davette muhabirlerin karşısına çıkan ve aşkını ilan eden Hacı Sabancı bir yandan aşkta kazanırken bir yandan da şans oyunlarında kazanıyor.

"YILA KARLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Yılbaşı çekilişi için bilet alan Sabancı, yeni yılın ilk günü Milli Piyango'nun internet sitesinden biletine ikramiye vurup vurmadığını kontrol etti. Ünlü iş adamı, 60 lira kazandığını öğrenirken, "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notunu düştüğü ekran görüntüsü takipçileriyle paylaştı.

İşte Hacı Sabancı'nın o paylaşımı;
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  • 02 Ocak 2018, Salı 11:08
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ISIMSIZ ISIMSIZ

GÜLE GÜLE HARCAN HACI KARDES

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2018 16:56
EGEMEN EGEMEN

SABANCI BİLE PİYANGO ALIYORSA DOYMAZ AZİZİM BUNLAR DOYMAZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2018 15:46
TEKNİSYEN41 TEKNİSYEN41

ADAMDAKİ ŞANSA BAK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2018 13:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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