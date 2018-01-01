Kraliçe II. Elizabeth her yılbaşında çalışanlarına EIIR logosuyla kendi markasını taşıyan hediyeler sundu. Bardaklar, el yapımı kristal kaseler ve gümüş saatlere kadar uzanan hediye listesi ilk kez ortaya çıktı
İngiliz Kraliyet ailesinin yüz yıllardır gelenek olarak çalışanlara verdiği hediyeler ilk kez basına çıktı. İngiliz medyasına verilen fotoğraflarda Kraliçe II. Elizabeth'in özellikle yılbaşı döneminde hizmetlilerine dağıttığı hediyeler arasında kristal vazolar, kaseler, resim çerçeveleri gibi el yapımı eserler bulunuyor. Bu arada Kraliçe II. Elizabeth'in çalışanlarına kendi resmi markasına ait Elizabeth II Regina (EIIR) logolu hediyeler gönderdiği de belirtildi. İşte Kraliyet'ten çalışanlarına gelen ve bir örneği daha bulunmayan hediyeler:
El yapımı Royal Scot Cristal kase 2004'te saray çalışanlarına verildi.
Buckingham çalışanlarına 2014'te Fortnum and Mason marka Yılbaşı pudingi ikram edildi.
Kraliçe'nin 2015 seçimi Ian Shapiro imzalı birer saat oldu.
2013'te tüm saray çalışanlarına kraliyet amblemli kupa verildi.
2011'de Kraliçe'nin seçimi gümüş bir tuz ve kara biberlik seti oldu.
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