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Yol Durumu
  1. 'Kerimcan'ın olduğu yerde Sezen Aksu ve Muazzez Abacı olamaz'
  2. Örnek anne

Bir anda karşısında görünce küplere bindi

Restorandan geç saatte ayrılan , kapıda habercileri görünce sinirlendi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 10:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehdi mehdi

Saygılı ol Hüsamettin...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.12.2017 11:01
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