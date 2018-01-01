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Galler prensi!

Galler prensi!
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, yılbaşı için farklı bir tatil rotası tercih etti. İkili, yeni yıldan birkaç gün önce Birleşik Krallık ülkesi Galler'e uçtu. Ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen çift, ünlü şair Dylan Thomas'ın Carmarthenshire'daki göl evini de ziyaret etti. Tatlıtuğ, iri yarı İrlanda kurt köpekleriyle de eşine böyle poz verdi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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