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5 yıl önce hayatı değişti

5 yıl önce hayatı değişti
Yeni yılı Günay Restaurant'ta verdiği konserle karşılayan Kenan Doğulu için yılbaşının ayrı bir önemi var. 3 yıllık eşi Beren Saat'le 5 yıl önce bir yılbaşında tanışan popçu, bunu da geçtiğimiz gün kendi youtube kanalında açıkladı. Doğulu, o gün için de "Hayatımın en önemli sürpriziydi" diye konuştu.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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