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Yol Durumu
  1. Will Smith artık bitti

Yine umuda koştu

, dünyada yoksul çocukların umudu haline geldi.

Yine umuda koştu

Oyunculuğu bırakıp kendisini yardıma muhtaç insanlara adayan , Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç çocuklara kucak açarken son olarak 'ü ziyaret etti. Afrika'da gıda, sağlık ve eğitim için birçok projeye imza atan Özçelik son olarak İdlib'e giderek buradaki çocuklara da hediyeler götürmüştü. Ünlü oyuncu bu kez de ABD'nin skandal Kudüs kararı sonrası bu kutsal şehre gitti. Kubbet-Üs Sahra'yı ziyaret eden Özçelik, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Kudüs'e oğluyla giden Özçelik, buranın gitmesi zor bir yer olmadığını ve rahatça ziyaret edilebileceğini de bir kez daha göstermiş oldu.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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