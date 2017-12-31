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Polisi çantacı yaptı

Polisi çantacı yaptı
Dünyanın en gözde çiftlerinden Victoria ile David Beckham, dün yılbaşı tatili için İngiltere'den Miami'ye gitti. Kendilerine 4 çocuklarının da eşlik ettiği çift, bir hayli gergindi... Uçaktan inince havalimanındaki polisler tarafından karşılanan Victoria ile , tavırlarıyla ise tepki çekti. Özellikle 'ın elindeki poşeti havalimanında görevli bir polise taşıtması, ABD basını tarafından sert bir dille eleştirildi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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