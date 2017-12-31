Polisi çantacı yaptı

Dünyanın en gözde çiftlerinden Victoria ile David Beckham, dün yılbaşı tatili için İngiltere'den Miami'ye gitti. Kendilerine 4 çocuklarının da eşlik ettiği çift, bir hayli gergindi... Uçaktan inince havalimanındaki polisler tarafından karşılanan Victoria ile David Beckham, tavırlarıyla ise tepki çekti. Özellikle Victoria Beckham'ın elindeki poşeti havalimanında görevli birpolise taşıtması, ABD basını tarafından sert bir dille eleştirildi.
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